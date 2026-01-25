Van de Zandschulp en Griekspoor geven op in dubbelspel

MELBOURNE (ANP) - Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn ook uitgeschakeld in het dubbelspel van de Australian Open. Ze gaven bij een achterstand van 5-0 in de eerste set op in hun achtste finale tegen de Amerikaan Christian Harrison en Brit Neal Skupski.

Het had er veel van weg dat Van de Zandschulp te veel last van zijn rechterschouder had. Hij liep die blessure zaterdag op tijdens zijn verloren wedstrijd tegen Novak Djokovic in het enkelspel. Van de Zandschulp liet zich behandelen en kon de partij uitspelen: 6-3 6-4 7-6 (4).

Demi Schuurs werd met haar Australische partner uitgeschakeld in de achtste finale van het vrouwendubbelspel. Het als achtste geplaatste koppel verloor van Wu Fang-Hsien uit Taiwan en de Japanse Eri Hozumi: 6-2 6-2.