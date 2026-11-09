Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog geen nieuwe Sint in eerste aflevering Sinterklaasjournaal

Samenleving
door anp
anp091126149 1
Volg ons op Google Nieuws
HILVERSUM (ANP) - In de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal is nog niet gemeld welke acteur Stefan de Walle opvolgt, die vanaf 2011 de rol van de goedheiligman speelde. De NTR maakte in september bekend dat De Walle stopt met zijn taak, al is onduidelijk hoe dit besluit tot stand kwam. De Walle zelf suggereerde recent dat het niet zijn eigen keuze is geweest.
De hoofdpiet constateerde in de eerste aflevering dat Sinterklaas niet op zijn kamer op de stoomboot was. Wel waren veel andere bekende gezichten te zien, zoals presentator Merel Westrik en verslaggevers Jeroen Kramer en Stephanie van Eer. Minister van Financiën Eelco Heinen en cabaretiers Hans Sibbel en Claudia de Breij hadden kleine rolletjes.
Ook burgemeester Marieke Moorman van Land van Cuijk was te zien. In die Brabantse gemeente ligt Grave, waar zaterdag de landelijke intocht is. Daar zal de nieuwe Sinterklaas sowieso te zien zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5316

Raakt de miljonairsbelasting van PRO en Volt jouw spaargeld? Pas vanaf zo'n €1,3 miljoen, en je huis telt niet mee

Een kroket, een frikandel en een kaassoufflé liggen naast elkaar op een papieren bordje.

Zin in een frituursnack? Dit is de minst ongezonde hap uit de vitrine

shutterstock_2832099983

Je telefoon gaat. Onbekend nummer. Je neemt op, zegt 'hallo' en hoort niets. Even later hangt de beller op. Vreemd, maar onschuldig? Dit willen oplichters echt van je weten

Een vrachtwagenchauffeur zit in de cabine van zijn vrachtwagen op een parkeerplaats langs de snelweg.

Zoveel verdient een vrachtwagenchauffeur in Nederland, Polen en omliggende landen

Een egel scharrelt in de schemering tussen bruine herfstbladeren in een tuin.

Heb je egeltjes in je tuin? Dít kun je het beste voor ze doen: 'Een te klein egelhuisje is een doodskistje'

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Trump belooft een ‘grote, mooie deal’ voor heel Europa, Zelensky waarschuwt voor een tweede Jalta

Loading