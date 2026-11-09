Nog geen nieuwe Sint in eerste aflevering Sinterklaasjournaal

HILVERSUM (ANP) - In de eerste aflevering van Het Sinterklaasjournaal is nog niet gemeld welke acteur Stefan de Walle opvolgt, die vanaf 2011 de rol van de goedheiligman speelde. De NTR maakte in september bekend dat De Walle stopt met zijn taak, al is onduidelijk hoe dit besluit tot stand kwam. De Walle zelf suggereerde recent dat het niet zijn eigen keuze is geweest.

De hoofdpiet constateerde in de eerste aflevering dat Sinterklaas niet op zijn kamer op de stoomboot was. Wel waren veel andere bekende gezichten te zien, zoals presentator Merel Westrik en verslaggevers Jeroen Kramer en Stephanie van Eer. Minister van Financiën Eelco Heinen en cabaretiers Hans Sibbel en Claudia de Breij hadden kleine rolletjes.

Ook burgemeester Marieke Moorman van Land van Cuijk was te zien. In die Brabantse gemeente ligt Grave, waar zaterdag de landelijke intocht is. Daar zal de nieuwe Sinterklaas sowieso te zien zijn.