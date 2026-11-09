Tienduizenden huishoudens in Gaza getroffen door noodweer

Tienduizenden huishoudens in Gaza hebben schade geleden door het noodweer van afgelopen weekend. De VN roepen Israël op zo snel mogelijk toestemming te verlenen om hulpgoederen het land in te brengen.

Door hevige regenval stortte een zandduin in bovenop een aantal tenten. Een vrouw en drie kinderen kwamen hierdoor om het leven. Er zou ook een kind zijn verdronken door een overstroming. Dekens en matrassen worden onbruikbaar doordat tenten onder water komen te staan, zegt hulporganisatie Oxfam Novib.

Meer dan 26.000 huishoudens hebben schade gemeld aan hun verblijfplaats of andere bezittingen. Onderkomens van meer dan 6000 families zouden volledig zijn verwoest.

De voorraden aan humanitaire hulpgoederen als tenten, dekzeilen, dekens en kleding zijn nagenoeg uitgeput in Gaza. Bij de hulpgoederen die Israël volgens de VN snel moet toelaten, zitten onder meer waterpompen.