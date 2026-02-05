ECONOMIE
Nog geen teken van leven van vermiste moeder tv-presentatrice

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 21:48
anp050226240 1
TUCSON (ANP) - De FBI heeft "nog geen bewijs" dat de 84-jarige vermiste moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie in leven is. Ook is er geen verdere communicatie geweest in verband met de losgeldbrief van de vermeende ontvoering. Tijdens een persconferentie donderdag kondigde de FBI een beloning van 50.000 dollar aan voor informatie over de vermissing van Nancy Guthrie, melden Amerikaanse media.
Er zou een persoon zijn gearresteerd voor een valse afpersingsbrief, maar er zijn nog geen verdachten in beeld. Toch zeggen autoriteiten in Arizona "ervan overtuigd te zijn" dat de vermiste moeder nog in leven is.
Nancy werd zondag als vermist opgegeven door haar familie nadat ze de kerkdienst had gemist. Ze werd voor het laatst gezien op zaterdagavond nadat ze thuis was afgezet.
De zaak maakt veel los in de Verenigde Staten. Savannah Guthrie presenteert de populaire NBC-ochtendshow Today. President Donald Trump schreef donderdagochtend op zijn Truth Social dat alle middelen worden ingezet om haar moeder "veilig thuis" te brengen.
