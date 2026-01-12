ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog geen uitspraak in zaak over doodsteken vrouw Tilburg

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 11:45
anp120126112 1
BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft maandag geen uitspraak gedaan in de zaak tegen Werner de R. uit Tilburg, die terechtstaat voor het doodsteken van de Tilburgse Hennie de Laat (58). De rechtbank heeft nog vragen aan de DNA-deskundige.
Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december 2017 gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Zij was onder meer in haar borst gestoken en haar keel was doorgesneden.
De R. ontkent in alle toonaarden. Zijn advocaat betoogde al op zitting dat hij sterke twijfels heeft of de gevonden DNA-sporen iets met het misdrijf te maken hebben. De R. kocht gebruikershoeveelheden cocaïne bij de vrouw.
De rechtbank ontving begin december, vlak voor de inhoudelijke behandeling, een aanvullend verslag over de bemonstering van de nagels van het slachtoffer. Daarin staat dat er ook DNA is afgenomen van de nagelrand, terwijl in een eerder rapport uit 2021 staat dat alleen DNA onder de nagels is afgenomen. De rechtbank heeft hier nog aanvullende vragen over.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading