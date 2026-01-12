Nog geen uitspraak in zaak over doodsteken vrouw Tilburg

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft maandag geen uitspraak gedaan in de zaak tegen Werner de R. uit Tilburg, die terechtstaat voor het doodsteken van de Tilburgse Hennie de Laat (58). De rechtbank heeft nog vragen aan de DNA-deskundige.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december 2017 gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Zij was onder meer in haar borst gestoken en haar keel was doorgesneden.

De R. ontkent in alle toonaarden. Zijn advocaat betoogde al op zitting dat hij sterke twijfels heeft of de gevonden DNA-sporen iets met het misdrijf te maken hebben. De R. kocht gebruikershoeveelheden cocaïne bij de vrouw.

De rechtbank ontving begin december, vlak voor de inhoudelijke behandeling, een aanvullend verslag over de bemonstering van de nagels van het slachtoffer. Daarin staat dat er ook DNA is afgenomen van de nagelrand, terwijl in een eerder rapport uit 2021 staat dat alleen DNA onder de nagels is afgenomen. De rechtbank heeft hier nog aanvullende vragen over.