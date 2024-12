Nog hele dag problemen op spoor tussen Schiphol en Utrecht

AMSTERDAM (ANP) - Het treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht kampt nog de hele dag met problemen door een wisselstoring. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail rijden de rest van de dag "veel minder treinen" tussen de stations. Ook treinen tussen Schiphol en station Amsterdam Sloterdijk vallen door de wisselstoring uit.

Dinsdagochtend was er ook een stroomstoring bij station Amsterdam RAI, waardoor nauwelijks treinen reden tussen de stations Amsterdam Bijlmer en Schiphol. Die verstoring is inmiddels opgelost, meldt een woordvoerder van ProRail. Wat er precies aan de hand was, weet hij niet. De storing kan door van alles zijn veroorzaakt, zoals een kapotte zekering of een defecte printplaat.

Reizigers krijgen het advies om vooraf de reisplanner te raadplegen.