Groot onderzoek naar mensen die dieren misbruiken

In heel Nederland wordt op dit moment strafrechtelijk onderzoek gedaan naar dierenmisbruik. Het is een gevolg van de zaak over Marktplaatsoppas Julian F. (25) uit Tuitjenhorn, afgelopen zomer veroordeeld voor ontucht met kinderen en dieren. Uit rondvraag van omroep NH blijkt dat er bij justitie zeker zestien onderzoeken lopen naar mensen die als contact in zijn telefoon stonden.

Onder de verdachten zitten boeren, professionele dierenfokkers en eigenaren van dieren. Het gaat om mensen uit onder meer regio's Amsterdam, Den Haag, Noord- en Oost-Nederland.

Zij zouden mogelijk (huis)dieren seksueel misbruiken, hun eigen dieren beschikbaar stellen voor ontucht of in het bezit zijn van dierenporno. Of er sprake is van een netwerk van diereneigenaren die contact hadden met elkaar wordt nog onderzocht. Omdat het gaat om lopende onderzoeken doet het Openbaar Ministerie geen uitspraken over leeftijden en woonplaatsen van de verdachten.