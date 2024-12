Lamens en Griekspoor beste Nederlandse tennissers van het jaar

AMSTELVEEN (ANP) - Tennisbond KNLTB heeft Suzan Lamens en Tallon Griekspoor gekozen als beste spelers van dit jaar. Lamens (25) wordt beloond voor het winnen van het WTA-toernooi in Osaka en het binnendringen van de top 100, tot nu de 88e plek. Griekspoor speelde een belangrijke rol bij het halen van de Davis Cup-finale vorige maand.

Dat lukte het Nederlandse team nog niet eerder. Griekspoor (28) verloor in de kwartfinale en finale weliswaar van wereldtoppers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, maar boekte in de halve finale een beslissende zege op de Duitser Jan-Lennard Struff. De mannen haalden de halve eindstrijd in 2001 al één keer eerder, maar de finale was iets nieuws. Op de wereldranglijst daalde Griekspoor dit jaar wel van de 23e naar de 40e positie.

Wesley Koolhof kreeg voor zijn vijf titels in zijn afscheidsjaar de prijs voor beste dubbelspeler. Paralympisch kampioen Niels Vink werd rolstoeltennisser van het jaar, nummer 1 van de wereld Diede de Groot kreeg die prijs bij de vrouwen.