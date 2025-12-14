Nog honderdduizenden Oekraïners zonder stroom

KYIV (ANP/DPA) - Honderdduizenden Oekraïense huishoudens zitten nog steeds zonder stroom na Russische aanvallen. De situatie blijft moeilijk, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op Telegram.

Hij beschuldigt Moskou ervan zoveel mogelijk schade te willen aanrichten in aanloop naar de besprekingen in Berlijn met de Verenigde Staten en Europese bondgenoten. Bij nieuwe aanvallen in de nacht vielen meerdere gewonden.

De Russen hebben deze week meer dan 1500 gevechtsdrones, bijna 900 geleide bommen en 46 raketten ingezet tegen Oekraïne, benadrukt Zelensky. Hij verwacht de komende dagen intensieve diplomatieke inspanningen: "Het is erg belangrijk dat die tot resultaten leiden. Ik reken op de steun van onze partners." Volgens Zelensky heeft Oekraïne de extra luchtverdedigingssystemen nodig die al werden beloofd.