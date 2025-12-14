Pro-Palestijnse groep na dagen weg uit pand Universiteit Utrecht

UTRECHT (ANP) - Pro-Palestijnse activisten die al dagen een universiteitspand aan de Drift in Utrecht bezetten, zijn daar zondagochtend weggegaan. Dat melden ze op Instagram en bevestigt de universiteit. Die laat weten dat met de politie de situatie binnen wordt bekeken en dat het pand maandag in ieder geval nog dicht is vanwege opruimwerkzaamheden.

De universiteit had de activisten onlangs gesommeerd om uiterlijk zondag 12.00 uur weg te zijn, anders zou zij naar de rechter stappen voor een kortgedingprocedure. De rechter zou dan kijken of er een ontruiming moest plaatsvinden. De activisten zeggen dat ze hun strijd niet hebben opgegeven, maar dat ze liever geen geld uitgeven aan juridische procedures.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn andere gebouwen van de Universiteit Utrecht door pro-Palestijnse demonstranten vernield. Tientallen ruiten werden met rode verf besmeurd en er zijn ook ramen ingeslagen. De universiteit deed aangifte.