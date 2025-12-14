ECONOMIE
Duitse buitenlandminister: daad van haat tegen alle Joden

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 13:25
anp141225079 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De dodelijke schietpartij op het Australische Bondi Beach is een "daad van haat tegen alle Joodse vrouwen en mannen wereldwijd op de eerste dag van Chanoeka". Dat schreef de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul op X.
Wadephul zei "diep geschokt te zijn door de terreuraanslag" en met zijn gedachten bij de families van de doden, gewonden en de Joodse gemeenschap te zijn.
Volgens de Australische politie vielen minstens twaalf doden bij de schietpartij op het beroemde strand in Sydney, onder wie een van de schutters.
