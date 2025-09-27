Nog meer schepen met hulpgoederen richting Gazastrook

CATANIA (ANP/AFP/BELGA) - Een zogenoemde vrijheidsvloot van tien schepen met humanitaire hulp voor de Gazastrook is vertrokken vanuit de Siciliaanse havenstad Catania. Aan boord zijn ongeveer zestig mensen van vijftien nationaliteiten, onder wie parlementsleden uit Frankrijk en België. Zij willen de "illegale Israëlische blokkade" van Gaza doorbreken.

Deze nieuwe vloot van de Freedom Flotilla Coalition (FFC) en Thousand Madleens to Gaza (TMTG), waarvan het vertrek enkele dagen was uitgesteld, wil zich voegen bij de schepen van de Global Sumud Flotilla. Die waren op 13 september uit Catania vertrokken en bevinden zich momenteel voor de kust van Kreta.

"De eis om een einde te maken aan de Israëlische blokkade kan niet tot zwijgen worden gebracht of worden ontmoedigd", aldus FFC en TMTG in een verklaring. Ze hebben medische benodigdheden, droge voedingsmiddelen en schoolmateriaal bij zich. Israël heeft al gezegd de schepen niet toe te laten tot Gaza. De hulp zou via Israël moeten gaan.