Team Israel - Premier Tech niet welkom bij Giro dell'Emilia

BOLOGNA (ANP/RTR) - De wielerploeg Israel - Premier Tech is vanwege veiligheidsoverwegingen niet welkom bij de Giro dell'Emilia. Deze Italiaanse koers wordt op zaterdag 4 oktober verreden. Dat heeft de organisatie van de eendaagse wedstrijd aan persbureau Reuters laten weten.

De Israëlische wielerploeg was eerder deze maand het mikpunt van pro-Palestijnse demonstranten in de Ronde van Spanje. Meerdere etappes, waaronder de laatste, werden onderbroken. De huldiging in Madrid van winnaar Jonas Vingegaard bleef vanwege de protesten achterwege.

In Italië willen ze een herhaling van de protesten voorkomen. "Tot onze spijt hebben we dit besluit moeten nemen", zegt koersdirecteur Adriano Amici tegen Reuters. "Maar met het oog op de veiligheid van renners, stafleden en publiek moeten we dit jaar afzien van deelname van het team."

Het team van Israel - Premier Tech legt zich neer bij het besluit en wenst de organisatie van de Giro dell'Emilia een succesvolle wedstrijd.