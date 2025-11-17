ECONOMIE
EU komt België tegemoet voor lening aan Oekraïne

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 21:04

BRUSSEL (ANP) - Als de Europese Unie ervoor kiest om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne, delen alle EU-lidstaten eventuele risico's. Dit stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie voor in een notitie die naar de lidstaten is gestuurd. Von der Leyen hoopt hiermee de bezwaren van België weg te nemen.
Premier Bart De Wever eist keiharde garanties van de lidstaten, omdat zijn land de meeste risico's loopt, zei De Wever herhaaldelijk. Het bevroren tegoed staat bij de in België gevestigde financiële instelling Euroclear en De Wever vreest voor repercussies van de Russen. Ook vreest België voor de gevolgen als Rusland het uitgeleende geld gaat opeisen.
Als dat gebeurt, moeten alle lidstaten evenredig bijdragen, stelt Von der Leyen voor. De lidstaten moeten "juridisch bindende, onvoorwaardelijke, onherroepelijke en opvraagbare garanties" geven. Het is nog niet bekend of deze garanties voor België voldoende zijn.
