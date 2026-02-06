ECONOMIE
Nog niet alle Vierdaagse-tickets uitverkocht

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 18:05
NIJMEGEN (ANP) - Tijdens de eerste inschrijfperiode van de Vierdaagse zijn er 44.638 tickets verkocht voor het Nijmeegse wandelevenement in juli. Dat betekent dat er nog 2362 startbewijzen te vergeven zijn. Die gaan komende maandag in de verkoop, laat de organisatie weten.
De eerste inschrijving begon op 26 januari en liep tot vrijdagmiddag 17.00 uur. Vooral de eerste dagen liep de kaartverkoop erg hard.
Wie maandag tijdens de tweede inschrijfperiode achter het net vist, kan zich aanmelden op een wachtlijst. De inschrijving kost 120 euro, net als vorig jaar.
De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse (4Daagse) vindt plaats van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli. Het is het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld.
