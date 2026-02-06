Staalmaker Aperam hard omhoog op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Roestvrijstaalproducent Aperam is vrijdag met dubbele cijfers gestegen op de beurs in Amsterdam na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Bovendien ziet de markt er voor de staalmaker goed uit, dankzij investeringen in defensie. Het aandeel is bijna 12 procent gestegen. Staalproducent ArcelorMittal was voor de tweede dag op rij de sterkste stijger in de AEX. Het staalconcern won 4,5 procent na de goede resultaten van een dag eerder.

De AEX-index herstelde zich gedurende de dag en eindigde 1 procent hoger op 995,35 punten. Eerder op de dag stond de hoofdindex nog op verlies. Eerder drukte de uitverkoop van Amerikaanse techaandelen nog op de AEX. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1000,64 punten. Ook de andere Europese beurzen sloten de dag af met groene cijfers. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent. Parijs en Londen wonnen respectievelijk 0,4 en 0,6 procent na de dag met verliezen te zijn geopend.