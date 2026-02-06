ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Staalmaker Aperam hard omhoog op positief Damrak

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 17:59
anp060226153 1
AMSTERDAM (ANP) - Roestvrijstaalproducent Aperam is vrijdag met dubbele cijfers gestegen op de beurs in Amsterdam na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Bovendien ziet de markt er voor de staalmaker goed uit, dankzij investeringen in defensie. Het aandeel is bijna 12 procent gestegen. Staalproducent ArcelorMittal was voor de tweede dag op rij de sterkste stijger in de AEX. Het staalconcern won 4,5 procent na de goede resultaten van een dag eerder.
De AEX-index herstelde zich gedurende de dag en eindigde 1 procent hoger op 995,35 punten. Eerder op de dag stond de hoofdindex nog op verlies. Eerder drukte de uitverkoop van Amerikaanse techaandelen nog op de AEX. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1000,64 punten. Ook de andere Europese beurzen sloten de dag af met groene cijfers. De DAX in Frankfurt steeg 0,9 procent. Parijs en Londen wonnen respectievelijk 0,4 en 0,6 procent na de dag met verliezen te zijn geopend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

a98886d5127636b5c15bea6d1bc12425e1e45be9

Zoon Noorse kroonprinses: 'Ik mocht seks hebben met slapende vrouwen'

anp050226224 1

Bart van den Brink wordt minister van Asiel en Migratie

ANP-51167247

Jildou van der Bijl doorbreekt stilte over ruzie met Linda de Mol

Loading