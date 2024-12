Nog onduidelijk hoeveel gebouwen aan Tarwekamp behouden blijven

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet duidelijk hoeveel gebouwen aan de Tarwekamp in Den Haag gesloopt moeten worden na de explosies van ruim een week geleden, en hoeveel behouden kunnen blijven. Het is ook onduidelijk hoelang het werk duurt. Pas als de inspectie van de gebouwen klaar is "kan meer duidelijkheid worden gegeven over de mogelijke scenario's en termijnen voor herstel of herbouw", laat de gemeente dinsdag weten.

Door de explosies en de daaropvolgende brand zijn vijf bovenwoningen geheel of gedeeltelijk ingestort. Veertien andere woningen raakten beschadigd. De panden direct naast het ingestorte deel moeten waarschijnlijk op korte termijn worden gesloopt.

Bewoners en ondernemers krijgen de kans om onder begeleiding hun gebouwen in te gaan om spullen op te halen die belangrijk voor hen zijn. Het is volgens de gemeente belangrijk om dat te doen voor de panden gesloopt worden, "ook in het kader van verwerking". Den Haag voegt er wel aan toe dat dit "vanwege de veiligheid helaas niet voor alle panden mogelijk is".