Schaatsster Grevelt sluit aan bij Team Novus

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Isabel Grevelt sluit per direct aan bij Team Novus. De 22-jarige Noord-Hollandse liet vorige maand in goed overleg haar verbintenis bij Team Essent ontbinden, waar ze sinds april onder contract stond.

"Ik ben na het afgelopen seizoen ook al in gesprek geweest met de mensen van Team Novus. Daar had ik toen een erg goed gevoel bij", zei Grevelt via haar nieuwe ploeg. "Toch heb ik destijds gekozen voor de 'zekerheid' van het toenmalige team Jumbo. Achteraf bleek ik daar niet op mijn plaats te zitten, al wil ik niets negatiefs zeggen over het team en de organisatie."

"Zoals ik bij mijn afscheid aangaf, hoop ik het plezier in het schaatsen snel weer terug te vinden en ik denk dat Team Novus daarvoor de juiste omgeving is", aldus de Nederlands kampioene sprint van vorig seizoen.