ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog steeds honderden vrachtwagens per dag over Merwedebrug

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 16:35
anp040926161 1
UTRECHT (ANP) - Elke werkdag rijden gemiddeld tussen de 500 en 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. De cijfers zijn stabiel sinds de week van 10 augustus, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
Van 17 tot en met 21 augustus deelden motoragenten tijdens een handhavingsactie 215 boetes uit. Dat het totale aantal zware voertuigen ondanks de actie niet is afgenomen, hoeft volgens de woordvoerder niet te betekenen dat het gewenste effect niet is bereikt. Er zijn andere factoren die meespelen, zoals het aflopen van de vakantieperiode.
Via de camera's van RWS kunnen sinds 1 september naast Nederlandse ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens worden beboet. Voertuigen uit andere landen kunnen alleen beboet worden als ze langs de weg worden gezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

shutterstock_2679156659

Creditcard opzeggen door je nieuwe betaalpas? Zoveel bespaar je per jaar, en dit is wat je ervoor inlevert

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

Loading