Nog steeds veel overlast na overstromingen Australië

SYDNEY (ANP/RTR/AFP) - In Australië zijn nog steeds tienduizenden mensen afgesneden van de buitenwereld na overstromingen in het zuidoosten. Die hebben het leven gekost aan vijf mensen en een enorme ravage aangericht.

Op sommige plekken viel in enkele dagen tijd dezelfde hoeveelheid neerslag als normaliter in een half jaar. Reddingswerkers gebruikten helikopters om mensen te redden die op gebouwen, bruggen en voertuigen een veilig heenkomen zochten voor het stijgende water.

Hoewel de situatie geleidelijk verbetert, blijft er sprake van grote overlast. Er zitten nog steeds veel mensen in noodopvanglocaties en duizenden huishoudens hebben geen stroom.

De autoriteiten zeggen dat geïsoleerde gemeenschappen onder meer via de lucht worden bevoorraad. Inwoners kregen op een persconferentie het advies op een veilige locatie te blijven en "niet in de verleiding te komen om door overstromingswater te rijden of te gaan rondkijken".