Regering-Trump legt nieuwe beperkingen op aan verslaggevers

ARLINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft vrijdag bevolen dat journalisten verplicht een officiële escorte moeten hebben in een groot deel van het Pentagon. Het is de nieuwste in een reeks beperkingen die de regering-Trump aan de pers heeft opgelegd.

De maatregelen, die per direct ingaan, verbieden journalisten met een geldige licentie zonder begeleiding de toegang tot het grootste deel van het hoofdkwartier van het ministerie van Defensie in Arlington, Virginia.

"Hoewel het ministerie zich blijft inzetten voor transparantie, is het evenzeer verplicht om geheime inlichtingen en gevoelige informatie te beschermen, waarvan de ongeoorloofde openbaarmaking het leven van Amerikaanse militairen in gevaar kan brengen", aldus Hegseth in een memorandum.