Nog tienduizenden mensen zonder stroom door storing San Francisco

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 10:07
anp211225045 1
SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - San Francisco is getroffen door een grote stroomstoring. Op het hoogtepunt van de storing kwamen 130.000 inwoners zonder stroom te zitten, meldt het grootste energiebedrijf van de stad. Inmiddels is de stroom voor ongeveer 90.000 mensen weer hersteld. Burgemeester Daniel Lurie riep inwoners op thuis te blijven en indien mogelijk wegen te vermijden.
De storing werd veroorzaakt door een brand in een onderstation. Dat de stroom voor een groot deel weer hersteld is, noemt de burgemeester vooruitgang: "Maar voor degenen onder u die nog geen stroom hebben, willen we zeker weten dat u veilig blijft. Houd uw buren ook in de gaten".
Sommige verkeerslichten werken niet en politieagenten zijn ingezet om het verkeer te regelen. Ook heeft de zelfrijdende taxidienst Waymo de dienstverlening gestaakt.
Veel bedrijven moesten midden in de drukke feestdagenperiode de deuren sluiten. Dat was volgens een manager van een woonwinkel "verwoestend" voor de zaak, zei hij tegen de San Francisco Chronicle.
