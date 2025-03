Nog twee mannen opgepakt in zaak dode vrouw Enschede

ENSCHEDE (ANP) - Twee mannen van 19 en 23 jaar zijn maandag aangehouden omdat zij mogelijk betrokken zijn bij de dood van een 43-jarige vrouw in Enschede vorige week. De verdachten meldden zich zelf op het bureau.

De politie vond het slachtoffer in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag rond 03.30 uur in een woning aan de Julianastraat in de Overijsselse plaats. Een 37-jarige man die toen ook in de woning was werd al opgepakt. Hij wordt maandag voorgeleid.

De politie onderzoekt hoe de vrouw is overleden. Eerder meldde ze dat het vermoeden bestaat dat het om een misdrijf gaat.