Is elke dag douchen wel echt zo slecht voor je huid?

Sommige mensen douchen graag vaak en lang, ook al is het mogelijk slecht voor hun huid. Maar hoe erg is dat eigenlijk? “Als je het me een paar maanden geleden had gevraagd, was mijn antwoord misschien anders geweest”, zegt dr. Rosalind Simpson, medisch dermatoloog aan de Universiteit van Nottingham, tegen The Guardian.

Vroeger werd dagelijks douchen als problematisch beschouwd, zegt ze. Men dacht dat dit het microbioom van de huid zou veranderen, waardoor de natuurlijke beschermende oliën en nuttige bacteriën zouden verdwijnen. Mensen maakten zich ook zorgen dat het de huid zou uitdrogen, waardoor er scheurtjes ontstaan en bacteriën en allergenen kunnen binnendringen, wat weer kan leiden tot infecties en aandoeningen als eczeem en psoriasis. “Maar onze afdeling heeft onlangs een onderzoek naar douchen bij eczeempatiënten afgerond en de resultaten zijn verrassend,” zegt Simpson.

Geen droge huid

Aan het onderzoek deden 438 eczeempatiënten mee, verdeeld in twee groepen: de ene werd gevraagd om zes of meer keer per week in bad of onder de douche te gaan, de andere slechts een of twee keer per week. “Je zou verwachten dat dagelijks douchen de huid meer zou uitdrogen en de eczeemsymptomen zou verergeren, maar dat gebeurde niet”, zegt Simpson. “Het onderzoek vond geen verschil in symptomen tussen degenen die dagelijks douchten en degenen die dat minder vaak deden.”

Haar conclusie? Hoe vaak je doucht correleert niet met een droge huid - en ze denkt dat dit ook geldt voor mensen zonder eczeem. Het type douche dat je neemt kan echter wel irritaties veroorzaken, voegt Simpson toe. “Hoe langer je onder het warme water staat, hoe meer je huid uitdroogt, ongeacht de frequentie. Kortere, koelere douches zijn beter.”

Ze zegt dat de douchegels en scheerproducten die we kiezen ook een verschil kunnen maken. Ingrediënten zoals methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, sulfaten en parabenen kunnen bij sommige mensen reacties veroorzaken. “Het is het beste om producten te kiezen met zo min mogelijk ingrediënten en overmatige geurstoffen en conserveringsmiddelen te vermijden”, stelt Simpson. Als je last hebt van irritatie, raadt ze aan om je te wassen met een verzachtende crème in plaats van gewone zeep.

Over het algemeen is de beste doucheroutine degene waarbij je je goed voelt, besluit de expert. “Doe wat bij je huid past - iedereen is anders.”

Bron: The Guardian