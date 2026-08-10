ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog vier groepen van elk 20 Nederlanders van Sawadee in Colombia

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 20:36
anp100826171 1
DEN HAAG (ANP) - Reisorganisatie Sawadee heeft nog vier groepen Nederlanders van ieder ongeveer twintig reizigers in het door een aardbeving getroffen Colombia, zegt een woordvoerder. Volgens de zegsman is niemand gewond geraakt.
Een van de groepen is gestrand in de stad Medellín, in het noordwesten van het land. Naar verwachting kunnen zij hun reis dinsdag per vliegtuig vervolgen naar Palomino in het noorden.
Een reisgroep met jongeren tussen de 22 en 35 jaar, zit in het noorden bij Santa Marta en vertrekt bijna weer naar Nederland. Een andere groep bevindt zich in de buurt van Tayrona National Park in het noorden. "De groep zit ver van het epicentrum en is oké", zegt de woordvoerder.
Een vierde groep, eveneens bestaande uit twintig mensen, zit bij Jardin, hemelsbreed zo'n 200 kilometer van het epicentrum. Ook zij kunnen hun reis voortzetten en hebben nog twee weken voor de boeg, aldus de zegsman van Sawadee.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading