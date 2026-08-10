Vinden mannen het erg als hun vrouw meer verdient?

Steeds vaker verdienen vrouwen meer dan hun partner. Toch blijkt dat veel mensen nog altijd vasthouden aan het traditionele beeld dat de man de belangrijkste kostwinner hoort te zijn. Vooral mannen blijken moeite te hebben met een vrouw die financieel de bovenliggende partij is.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van socioloog Sangsoo Lee. Hij onderzocht in verschillende landen hoe mensen aankijken tegen relaties waarin de vrouw meer verdient dan de man. Gemiddeld blijken mannen daar negatiever over te denken dan vrouwen.

Opvallend is dat die weerstand kleiner is in landen waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen groter is. Ook in economisch beter ontwikkelde landen accepteren zowel mannen als vrouwen vaker dat de vrouw het meeste geld binnenbrengt.

In landen waar veel mannen werkloos zijn, ziet Lee juist het tegenovergestelde. Daar groeit de weerstand onder mannen. Volgens de onderzoeker kan economische onzekerheid ervoor zorgen dat mannen sterker vasthouden aan hun traditionele rol als kostwinner.

Maar geld is niet de enige factor die een relatie beïnvloedt. Ook emotionele steun blijkt ongelijk verdeeld.

Veel stress

Een tweede studie keek naar tweeverdieners die allebei een drukke baan hebben. Op dagen waarop werk veel stress oplevert, blijken vrouwen hun partner juist extra emotionele steun te geven. Mannen doen dat opvallend minder wanneer hun vrouw een zware werkdag achter de rug heeft. Sterker nog: sommige mannen boden op zulke dagen juist minder steun.

De onderzoekers zagen ook verschillen in wat mannen en vrouwen uit die steun halen. Vrouwen zijn tevredener over hun relatie als hun partner hen emotioneel ondersteunt. Mannen halen juist meer voldoening uit het zélf bieden van steun aan hun partner.

De resultaten laten zien dat traditionele rolpatronen nog altijd doorwerken, ook nu steeds meer stellen uit twee inkomens bestaan. Niet alleen de financiële verdeling, maar ook de emotionele belasting in een relatie blijkt nog vaak ongelijk verdeeld.

De conclusie: een moderne relatie draait allang niet meer alleen om wie het meeste verdient, maar ook om hoe partners elkaar ondersteunen wanneer het werk tegenzit.