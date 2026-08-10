ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vinden mannen het erg als hun vrouw meer verdient?

psychologie
door Pieter Immerzeel
maandag, 10 augustus 2026 om 20:45
142143328_m
Steeds vaker verdienen vrouwen meer dan hun partner. Toch blijkt dat veel mensen nog altijd vasthouden aan het traditionele beeld dat de man de belangrijkste kostwinner hoort te zijn. Vooral mannen blijken moeite te hebben met een vrouw die financieel de bovenliggende partij is.
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van socioloog Sangsoo Lee. Hij onderzocht in verschillende landen hoe mensen aankijken tegen relaties waarin de vrouw meer verdient dan de man. Gemiddeld blijken mannen daar negatiever over te denken dan vrouwen.
Opvallend is dat die weerstand kleiner is in landen waar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen groter is. Ook in economisch beter ontwikkelde landen accepteren zowel mannen als vrouwen vaker dat de vrouw het meeste geld binnenbrengt.
In landen waar veel mannen werkloos zijn, ziet Lee juist het tegenovergestelde. Daar groeit de weerstand onder mannen. Volgens de onderzoeker kan economische onzekerheid ervoor zorgen dat mannen sterker vasthouden aan hun traditionele rol als kostwinner.
Maar geld is niet de enige factor die een relatie beïnvloedt. Ook emotionele steun blijkt ongelijk verdeeld.

Veel stress

Een tweede studie keek naar tweeverdieners die allebei een drukke baan hebben. Op dagen waarop werk veel stress oplevert, blijken vrouwen hun partner juist extra emotionele steun te geven. Mannen doen dat opvallend minder wanneer hun vrouw een zware werkdag achter de rug heeft. Sterker nog: sommige mannen boden op zulke dagen juist minder steun.
De onderzoekers zagen ook verschillen in wat mannen en vrouwen uit die steun halen. Vrouwen zijn tevredener over hun relatie als hun partner hen emotioneel ondersteunt. Mannen halen juist meer voldoening uit het zélf bieden van steun aan hun partner.
De resultaten laten zien dat traditionele rolpatronen nog altijd doorwerken, ook nu steeds meer stellen uit twee inkomens bestaan. Niet alleen de financiële verdeling, maar ook de emotionele belasting in een relatie blijkt nog vaak ongelijk verdeeld.
De conclusie: een moderne relatie draait allang niet meer alleen om wie het meeste verdient, maar ook om hoe partners elkaar ondersteunen wanneer het werk tegenzit.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Hilarische persiflages B&B Vol liefde: "Even lekker mijn inner Fred aan het channelen"Hilarische persiflages B&B Vol liefde: "Even lekker mijn inner Fred aan het channelen"
Kun je vertrouwen op je gevoel? Als het om de liefde gaat niet altijdKun je vertrouwen op je gevoel? Als het om de liefde gaat niet altijd
Zes harde waarheden over de liefde die je liever niet wilt wetenZes harde waarheden over de liefde die je liever niet wilt weten
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading