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Nog zeker vijf gemeenten onder toezicht om te weinig asielopvang

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Zeker vijf gemeenten komen volgende week onder toezicht van de overheid te staan, omdat ze te weinig doen voor de opvang van asielzoekers. De gemeenten Best in Noord-Brabant, Dantumadiel in Friesland, Neder-Betuwe en West Betuwe in Gelderland en Roerdalen in Limburg hebben bekendgemaakt dat ze op de lijst staan. Asielminister Bart van den Brink brengt maandag het volledige overzicht naar buiten.
Gemeenten die onder toezicht staan, moeten aan de minister uitleggen hoe ze alsnog aan de spreidingswet willen voldoen. Als ze dat niet doen, kan het Rijk een gemeente opzijschuiven en beslissen dat er een asielopvang komt. Dat is nog niet gebeurd.
Neder-Betuwe heeft met zes andere gemeenten in de regio Rivierenland afspraken gemaakt over de verdeling van asielzoekers. Daarin staat dat Maasdriel alle alleenreizende minderjarige asielzoekers opneemt die naar de regio zouden komen. Maasdriel staat sinds september onder toezicht. In ruil daarvoor regelen de andere gemeenten de opvang van volwassen asielzoekers en gezinnen. West Betuwe doet niet mee met die afspraken.
Vlaardingen
Ook de achttien gemeenten in Friesland hebben afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling van de bijna 3100 opvangplekken die de provincie moet regelen. Zo willen Dantumadiel en Achtkarspelen 'overlooplocaties' bieden wanneer de bestaande centra vol zitten. De spreidingswet biedt de ruimte om zulke afspraken te maken.
Momenteel staan 63 gemeenten onder toezicht. Een daarvan is Vlaardingen. De Zuid-Hollandse plaats moest op grond van de spreidingswet honderd asielzoekers onderdak geven, maar vangt momenteel niemand op. Vlaardingen heeft dinsdag bepaald dat ze dat ook niet wil doen. Volgens de gemeente is er niet voldoende "beschikbare spankracht". Wel biedt Vlaardingen aan om te kijken of er meer Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen.
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