Noodlijdend Limburgs vliegveld presenteert weer nieuwe directeur

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 13:20
anp031225152 1
MAASTRICHT (ANP) - Het noodlijdende vliegveld van Maastricht heeft wederom een nieuwe algemeen directeur aangesteld. Cor de Man begint op 1 februari als CEO van Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij volgt Joost Meijs op, die net een jaar in dienst was toen hij op 1 november zijn functie neerlegde. Jan Eerkens fungeert sindsdien als interim-directeur. Hij heeft ook de leiding op Lelystad Airport.
De raad van commissarissen van MAA heeft voor De Man gekozen omdat hij volgens de toezichthouders beschikt over een "brede internationale staat van dienst in de luchtvaart- en logistieke sector, met specifiek expertise in cargo, strategie en organisatieontwikkeling".
De Limburgse politiek maakt zich zorgen om de situatie op MAA. De provincie, voor 60 procent aandeelhouder, trok in 2022 tientallen miljoenen euro's uit om het vliegveld overeind te houden. MAA leed vorig jaar 11,5 miljoen euro verlies. De vorige directeur Meijs had als doel om in 2027 een break-even bedrijfsresultaat te behalen.
