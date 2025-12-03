Dijk wil liever meerderheidskabinet waaraan hij zelf niet meedoet

DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk wil een meerderheidskabinet, zei hij voordat hij met informateur Sybrand Buma in gesprek ging. "Zodat er ook wat stabiliteit is, de komende tijd. En niet nog meer ruzie en gedoe." Zelf wil Dijk oppositie voeren, herhaalde hij woensdag.

Het ligt voor de hand dat een minderheidskabinet de SP eerder nodig zal hebben voor steun bij bijvoorbeeld begrotingen. Toch vindt Dijk het "wel fijn" om oppositie te voeren tegen een meerderheidskabinet. "Want dan zijn de keuzes helder."

Het formatiestuk dat Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) dinsdag presenteerden, laat volgens Dijk "precies zien waar de rekening terecht gaat komen". Dat is vooral bij zorg en sociale zekerheid, verwacht hij. "En dan gaan deze twee heren de SP tegenover zich zien."

D66 en CDA schrijven dat ze stijgende kosten willen tegengaan, bijvoorbeeld door de eigen bijdrage in de ouderenzorg te verhogen "voor wie dat kan betalen" en door WIA-uitkeringen "activerender" te maken. De partijen noemen geen exacte bedragen.