ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dijk wil liever meerderheidskabinet waaraan hij zelf niet meedoet

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 13:14
anp031225151 1
DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk wil een meerderheidskabinet, zei hij voordat hij met informateur Sybrand Buma in gesprek ging. "Zodat er ook wat stabiliteit is, de komende tijd. En niet nog meer ruzie en gedoe." Zelf wil Dijk oppositie voeren, herhaalde hij woensdag.
Het ligt voor de hand dat een minderheidskabinet de SP eerder nodig zal hebben voor steun bij bijvoorbeeld begrotingen. Toch vindt Dijk het "wel fijn" om oppositie te voeren tegen een meerderheidskabinet. "Want dan zijn de keuzes helder."
Het formatiestuk dat Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) dinsdag presenteerden, laat volgens Dijk "precies zien waar de rekening terecht gaat komen". Dat is vooral bij zorg en sociale zekerheid, verwacht hij. "En dan gaan deze twee heren de SP tegenover zich zien."
D66 en CDA schrijven dat ze stijgende kosten willen tegengaan, bijvoorbeeld door de eigen bijdrage in de ouderenzorg te verhogen "voor wie dat kan betalen" en door WIA-uitkeringen "activerender" te maken. De partijen noemen geen exacte bedragen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-543125161

Krijg je echt een creditcard aan microplastics per week binnen?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

Loading