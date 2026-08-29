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Noodtoestand in Italiaanse regio om noodweer

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 14:59
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VENETIË (ANP) - De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft vanwege het noodweer van vrijdag en zaterdagnacht in zijn regio de noodtoestand afgekondigd. Dat meldt omroep RAI.
"Hevige onweersbuien, gepaard gaand met windstoten en hagel, hebben bijna de gehele regio geteisterd en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en aan gebouwen - schade die nu zorgvuldig in kaart moet worden gebracht," citeert RAI gouverneur Alberto Stefani. "Mijn gedachten gaan uit naar de gezinnen, werknemers en bedrijven die door dit plotselinge, hevige noodweer zijn getroffen. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de civiele bescherming, de brandweer, de hulpdiensten, de burgemeesters en iedereen die direct in actie is gekomen om burgers in nood te redden en bij te staan."
Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië, de hoofdstad van Veneto. De stad Cremona in Lombardije lijkt vooralsnog het zwaarst getroffen. Daar vielen meer dan veertig gewonden.
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