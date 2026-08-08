Noodtoestand in West-Canadese provincie om natuurbranden

VANCOUVER (ANP/RTR) - De West-Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden die er woeden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd.

"Huizen zijn verloren, eigendommen verwoest", aldus de provinciale premier David Eby. "Sommige mensen waren vast komen te zitten doordat de omstandigheden zeer snel veranderden en moesten worden gered." Volgens Eby blijft de situatie erg bedreigend.

Zeker 9500 hectare is getroffen in de buurt van het Okanagan Lake. In die regio wordt veel wijn geproduceerd. Veel wijnboerderijen moesten ontruimd worden.

Stroom uitgevallen

In sommige gebieden is de stroom uitgevallen door de brand. Ook de waterzuiveringsinstallaties werken niet goed meer, waardoor inwoners het advies krijgen om hun kraanwater te koken voor ze het drinken.

Ook in andere provincies in Canada zijn deze zomer veel natuurbranden geweest, omdat het uitzonderlijk droog is geweest. In totaal is dit jaar al 4 miljoen hectare afgebrand.