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Zelensky: Poetin plant nieuwe mobilisatie voor druk op Europa

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 22:33
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KYIV (ANP/DPA) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky denkt dat zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een nieuwe mobilisatie voorbereidt. Rusland zou die nieuwe troepen niet alleen gebruiken in Oekraïne, maar ook om de druk op de rest van Europa te verhogen.
Het zou gaan om de oproep van honderdduizenden manschappen, zonder dat er een officiële mobilisatie wordt aangekondigd. Zelensky zei niet waar hij die verwachting op baseerde.
Maar het is volgens Zelensky wel duidelijk dat Poetin nog niet bereid is om de oorlog te beëindigen. "In plaats daarvan probeert hij op z'n minst wat symbolische successen te boeken om de enorme verliezen van zijn eigen volk te rechtvaardigen."
De Russische krijgsmacht verovert op dit moment nog nauwelijks gebied aan het front in Oekraïne. Daar vallen wel veel doden. Rusland publiceert geen officiële slachtofferaantallen, maar het Center for Strategic and International Studies (CSIS) gaat uit van meer dan 1,4 miljoen doden en gewonden.
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