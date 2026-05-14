Noodverordening deel Stadskanaal na uitkomen mishandelingszaak

STADSKANAAL (ANP) - In een deel van het Groningse Stadskanaal is donderdagavond een noodverordening ingesteld. In het gebied staan "woningen die betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek", meldt de gemeente. Een groep mensen heeft donderdag ruiten ingegooid bij die woningen.

Ook gaan er volgens de gemeente op sociale media oproepen rond om de openbare orde nog verder te verstoren, waarbij mogelijk "brandversnellende middelen" zullen worden gebruikt.

Om verdere escalatie te voorkomen heeft burgemeester Klaas Sloots besloten tot een noodverordening in het gebied dat wordt omsloten door de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade. Het beslaat het grootste deel van de wijk Parkwijk, die tegen de grens met Drenthe ligt. De maatregel geldt tot zondagavond 23.59 uur.

Mishandeling

Donderdag werd bekend dat twee vrouwen van 31 en 33 uit Stadskanaal worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen van 6 en 7 jaar. Sinds dat naar buiten is gekomen, is het onrustig in de Groningse gemeente en zijn er ruiten ingegooid bij de woningen die vermoedelijk van de vrouwen zijn.

Wie niets te zoeken heeft in het noodverordeningsgebied mag er niet komen. Ook groepen van drie of meer personen zijn er niet toegestaan. In het gebied is een hele lijst van voorwerpen verboden: "stokken, stenen, knuppels, boksbeugels, brandversnellende middelen, vuurwerk en (steek)wapens", aldus de noodverordening.