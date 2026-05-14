Denemarken en Australië naar finale Eurovisie Songfestival

WENEN (ANP) - Denemarken en Australië zijn donderdag doorgedrongen tot de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden gezien als kanshebbers voor de winst. Ook Malta, dat met een door de Nederlander Joep van den Boom geschreven nummer meedoet, heeft de tweede halve finale overleefd.

De andere zeven finaletickets werden in de Wiener Stadthalle in Wenen verdeeld onder Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië.

Vijf landen kregen niet genoeg punten van jury en publiek: Azerbeidzjan, Luxemburg, Armenië, Zwitserland en Letland.