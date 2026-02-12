ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennissers Griekspoor en De Jong clashen over Davis Cup-kritiek

Sport
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 9:32
anp120226090 1
ROTTERDAM (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam hard geclasht via de media. Woensdag zei eerst De Jong (25) dat hij vindt dat Griekspoor "zijn land te kakken zette" met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis van vorige week. Daar was Griekspoor het niet mee eens en daarop kwam hij met een fel weerwoord.
"Hij zegt dat ik het land te kakken zet, terwijl hij van de nummer 500 van de wereld verliest als kopman. Als hij na zo'n optreden zo'n grote mond durft te hebben, moet hij eerst in de spiegel kijken", zei Griekspoor in een interview met de NOS.
De beste tennisser van Nederland stelt zich voorlopig niet beschikbaar voor de Davis Cup omdat hij het tennisteam "amateuristisch" vindt. Zonder Griekspoor en met De Jong blameerde Oranje zich afgelopen week tegen India.
"Ik ga geen tijd verspillen aan mensen waar ik niks aan heb, dus ook niet aan hem", zei Griekspoor over De Jong. "We zijn teamgenoten geweest, maar ik zou niet weten waar ik hem nog voor nodig heb."
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading