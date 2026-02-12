Tennissers Griekspoor en De Jong clashen over Davis Cup-kritiek

ROTTERDAM (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Jesper de Jong zijn tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam hard geclasht via de media. Woensdag zei eerst De Jong (25) dat hij vindt dat Griekspoor "zijn land te kakken zette" met zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis van vorige week. Daar was Griekspoor het niet mee eens en daarop kwam hij met een fel weerwoord.

"Hij zegt dat ik het land te kakken zet, terwijl hij van de nummer 500 van de wereld verliest als kopman. Als hij na zo'n optreden zo'n grote mond durft te hebben, moet hij eerst in de spiegel kijken", zei Griekspoor in een interview met de NOS.

De beste tennisser van Nederland stelt zich voorlopig niet beschikbaar voor de Davis Cup omdat hij het tennisteam "amateuristisch" vindt. Zonder Griekspoor en met De Jong blameerde Oranje zich afgelopen week tegen India.

"Ik ga geen tijd verspillen aan mensen waar ik niks aan heb, dus ook niet aan hem", zei Griekspoor over De Jong. "We zijn teamgenoten geweest, maar ik zou niet weten waar ik hem nog voor nodig heb."