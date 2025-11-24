Noord-Holland vreest 70 miljoen euro faunaschade in 2026

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland verwacht volgend jaar opnieuw veel meer geld te moeten uitgeven om schade te vergoeden die vooral ganzen en houtduiven aanrichten aan landbouwgewassen. Gedeputeerde Esther Rommel (financiën) denkt er in 2026 70 miljoen euro voor nodig te hebben, 25 miljoen meer dan eerder verwacht. Dit jaar wordt vooralsnog rekening gehouden met ruim 42 miljoen euro, terwijl het in 2024 ging om 29 miljoen.

Landelijk loopt het schadebedrag volgend jaar volgens ramingen op tot 118 miljoen euro. "Als ik kijk naar Noord-Holland, hou ik mijn hart vast", aldus Rommel. "Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt." Zij hoopt dat nieuw beleid, bestaande uit onder meer afrasteringsnetten, verjaging en eventueel meer afschot, volgend jaar tot een lagere ganzenpopulatie leidt.

Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de schade toeneemt door hogere aantallen grauwe ganzen en houtduiven, dat komt vooral doordat steeds meer aanvragen voor een tegemoetkoming worden ingediend.