Noord-Korea boos dat Zuid-Korea kernonderzeeërs wil bouwen met VS

door anp
donderdag, 25 december 2025 om 3:15
PYONGYANG (ANP) - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de recente wens van Zuid-Korea om samen met de Verenigde Staten nucleair aangedreven onderzeeërs te ontwikkelen bekritiseerd. Hij deed dat tijdens een bezoek aan een Noord-Koreaanse productielocatie voor kernonderzeeërs. Hij overzag daar een testlancering van een "nieuw type" luchtafweerraketten, meldt staatspersbureau KCNA.
Kim noemde de samenwerking tussen de VS en Zuid-Korea een "dreiging die moet worden tegengegaan". De Amerikaanse president Donald Trump gaf Zuid-Korea in oktober toestemming om kernonderzeeërs te bouwen. Cruciale details, zoals waar de schepen zullen worden ontwikkeld, zijn nog onduidelijk. Slechts een handvol landen beschikt over nucleair aangedreven onderzeeërs.
Volgens Kim maakt de huidige "negatieve veiligheidssituatie" het noodzakelijk om versneld werk te maken van de nucleaire bewapening van zijn marine. KCNA waarschuwde eerder al dat het Amerikaans-Zuid-Koreaanse programma kan leiden tot een "nucleair domino-effect".
