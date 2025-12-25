Auto met Chanoeka-bord in brand gestoken in Melbourne

MELBOURNE (ANP) - In het oosten van de Australische stad Melbourne is in de nacht van woensdag op donderdag een auto met op het dak een bord met de tekst "Gelukkig Chanoeka" in brand gestoken. De auto werd rond 02.50 uur volledig uitgebrand op de oprit van een huis aangetroffen door de uitgerukte hulpdiensten. Dat melden Australische media, waaronder Sky News Australia. Er zat niemand in de auto. Er zijn geen gewonden gevallen.

Of de brandstichting antisemitisch gemotiveerd was, heeft de Australische politie nog niet officieel bevestigd.

Eerder deze maand openden twee daders het vuur op het Australische Bondi Beach in Sydney, terwijl daar honderden mensen het joodse feest Chanoeka vierden. Vijftien mensen kwamen om, tientallen anderen raakten gewond.

Premier Anthony Albanese van het land bood na die aanslag zijn excuses aan de Joodse gemeenschap aan. Joodse leiders hebben kritiek geuit op de regering. Die zou niet genoeg hebben gedaan om de toename van antisemitisme in Australië tegen te gaan.