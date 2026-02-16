ECONOMIE
Noord-Korea bouwt straat voor nabestaanden van gedode militairen

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:38
PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea heeft een straat gebouwd speciaal voor de nabestaanden van militairen die zijn omgekomen tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dictator Kim Jong-un was volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap persoonlijk aanwezig bij de opening, samen met zijn dochter Ju Ae.
Kim zei tijdens een toespraak dat de straat, genaamd Saeppyol-straat (Nieuwe Ster-straat), "is aangelegd dankzij de vurige wens van ons vaderland". Het zou de bedoeling zijn dat de herinnering aan de gesneuvelde militairen zal voortleven. Ook moet de staat volgens Kim goed voor hun families zorgen.
De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten schatten dat Noord-Korea zeker 10.000 militairen naar Rusland heeft gestuurd om mee te vechten tegen Oekraïne. Daarvan zouden er honderden zijn gedood.
Het is niet bekend hoeveel huizen er zijn gebouwd voor de nabestaanden.
