Lange rijen en ontruiming op eerste dag AI-top New Delhi

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 16:34
NEW DELHI (ANP/RTR) - De eerste dag van de AI-top in India is maandag rommelig verlopen. Bezoekers klaagden over lange rijen, verwarring en drukte bij het begin van het evenement in New Delhi.
Tijdens de opening waren er niet genoeg zitplaatsen. Ook moest een van de gebouwen tijdelijk worden ontruimd, vertelden aanwezigen tegen persbureau Reuters. Dat gebeurde voor veiligheidscontroles in aanloop naar de komst van belangrijke gasten. Sprekers die dinsdag deelnemen aan panels wachten bovendien nog steeds op bevestiging van die deelname. Op de top worden zo'n 250.000 bezoekers verwacht.
Het internationale AI-evenement in India, dat nog tot 20 februari duurt, moet het land juist op de kaart zetten als aantrekkelijk land voor techbedrijven. India wil bijvoorbeeld een grote datastad bouwen, maakte de minister van informatietechnologie een dag voor de beurs bekend.
