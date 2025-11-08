We zijn ontzettend rijk, historisch gezien, maar rondkomen blijkt lastig. De snelste oplossing is: minder uitgeven.

Hieronder vind je tien praktische bespaartips die iedere Nederlander direct kan toepassen, in een tijd dat inflatie en stijgende prijzen veel huishoudens raken. Kleine veranderingen in het dagelijks leven kunnen samen een groot verschil maken voor je portemonnee. Sommige tips zul je kennen (en misschien wel gebruiken). Maar gebruik ze allemaal en je zult zien dat het behoorlijk helpt.

Veel mensen moeten tegenwoordig besparen op eten en energie; maar liefst 40% van de werkenden bezuinigt op boodschappen, terwijl 62% actief energie bespaart, blijkt uit onderzoek van CNV. Producten in de supermarkt zijn fors duurder geworden, wat huishoudens tot slimme keuzes dwingt.

Inflatie blijft daarbij een grote boosdoener: volgens het CBS lag de consumentenprijsindex in juni 2025 op 3,1%. Dat betekent dat je met hetzelfde geld minder kunt kopen.

Tien direct toepasbare bespaartips:

Maak altijd een boodschappenlijstje en vergelijk aanbiedingen bij meerdere winkels.

Eet vaker thuis en neem lunch mee naar werk, in plaats van buiten de deur eten.

Verminder sluipverbruik: zet apparaten echt uit en trek stekkers uit het stopcontact. Zo bespaar je gemiddeld €220 per jaar volgens UnitedConsumers.

Doe een ‘No-Spend Challenge’: een dag (of langer) niks uitgeven, behalve vaste lasten.

Check en ruim regelmatig je voorraadkast op. Voorkom aankopen van dubbele of overbodige producten.

Douche korter en zet de thermostaat een graad lager. Kleed je warmer aan in huis.

Vergelijk je vaste lasten (zoals energie en verzekeringen) en stap indien voordeliger over.

Repareer en verkoop spullen, in plaats van alles nieuw te kopen.

Annuleer onnodige abonnementen en controleer je automatische incasso's kritisch.

Maak gebruik van gratis uitjes en evenementen in je regio.

Denk na of alles waarvan je vindt dat je het moet hebben ook echt moet. Bedenk bijvoorbeeld dat een extra vakantie er behoorlijk inhakt. En uit eten gaan 3 tot 10 keer duurder is dan koken. Veel succes!