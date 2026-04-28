Noord-Korea eert soldaten die in Oekraïne zelfmoord pleegden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 14:45
PYONGYANG (ANP/BLOOMBERG) - Noord-Koreaanse militairen die met Rusland meevochten tegen Oekraïne hebben zich opgeblazen toen ze in handen van de vijand dreigden te vallen, bevestigt de leider van Ruslands bondgenoot. "Zij stierven een heldendood", zei Kim Jong-un dinsdag.
Zuid-Koreaanse en Oekraïense inlichtingendiensten meldden al eerder dat Noord-Koreaanse militairen de opdracht krijgen zelfmoord te plegen als zij Oekraïense krijgsgevangenen dreigen te worden. Een krijgsgevangene zou dat hebben bevestigd.
Kim prees dinsdag de "helden die zonder aarzelen kozen zichzelf op te blazen of voor een zelfmoordaanval om de grote eer hoog te houden. Ze verwachtten geen genoegdoening, al presteerden ze eminente wapenfeiten", zei hij volgens het staatspersbureau in een toespraak voor nabestaanden en hoge Russische functionarissen.
Noord-Korea heeft inmiddels duizenden militairen naar het Oekraïnefront gestuurd om Rusland te helpen, al ontkenden beide landen dat aanvankelijk.
