Bultrug Timmy in schip geladen dat hem naar open zee moet brengen

WISMAR (ANP) - Timmy, de bultrug die al weken vastligt voor de kust van Duitsland, is succesvol naar de waterbak van een schip gebracht, melden Duitse media als Bild en Die Welt. Reddingswerkers hebben het gestrande dier met touwen en een tuig van zijn plek gekregen en naar het vaartuig gebracht.

Dat schip moet Timmy nu terugbrengen naar open zee. De walvis wist zichzelf de afgelopen weken een paar keer te bevrijden, maar omdat het water daar in de buurt zo ondiep was, kwam hij daarna toch steeds weer vast te zitten. De bultrug is inmiddels flink verzwakt, aldus Duitse media.

Volgens Die Welt maakte Timmy een geluid toen hij in de waterbak van het schip werd geplaatst. Bild schrijft dat de reddingswerkers juichten tijdens de operatie.