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Noord-Korea en China zeggen banden verder aan te halen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 4:23
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PYONGYANG (ANP) - De Chinese president Xi Jinping en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben maandag met elkaar afgesproken de banden verder aan te halen. De bilaterale relaties gaan volgens staatspersbureau KCNA "een nieuw hoofdstuk" tegemoet, met samenwerkingen in verschillende sectoren.
Xi is voor een tweedaags bezoek in Noord-Korea. Kim zei volgens KCNA tegen de Chinese president dat hij het één-China-principe steunt, wat betekent dat Taiwan deel is van China en niet onafhankelijk. China is al decennia de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea.
Of er door de twee leiders ook gesproken is over het Noord-Koreaanse kernprogramma is onduidelijk. De VS willen dat Noord-Korea zijn kernwapens opgeeft, maar experts denken dat China heeft geaccepteerd dat het buurland een kernmacht is geworden.
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