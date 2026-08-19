ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea niet onder de indruk van geste Trump

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 16:11
anp190826157 1
SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De inkorting van gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea laat Noord-Korea koud, zegt de invloedrijke zus van de leider van het land. De geste van de Amerikaanse president Donald Trump doet volgens Kim Yo-jong niets af aan de "vijandelijke" houding van de VS. Ze zegt ook niets te weten van contact tussen haar broer en Trump, waarop die laatste zinspeelde.
Zuid-Korea en de VS, oude bondgenoten, hebben de oefeningen van deze week naar eigen zeggen ongeveer gehalveerd in duur en flink teruggebracht in omvang. Trump besloot daartoe uit ontevredenheid over Zuid-Korea en om zijn verstandhouding met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet op het spel te zetten. Volgens de Wall Street Journal en andere Amerikaanse media hoopt hij op een ontmoeting met Kim.
Kim Yo-jong wil aan de "plotselinge" afschaling geen woorden vuil maken, zegt ze volgens staatsmedium KCNA. "We vinden dat volstrekt oninteressant."
loading

POPULAIR NIEUWS

Doorbraak-maakt-goud-uit-lood-TW_nl

Wetenschappers maken per ongeluk goud van lood

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

c6caf1a3-9f42-4fad-b03f-f512b7996029

In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

generated-image

Russen halen miljarden van banken: Angst groeit dat Poetin het anders inpikt.

320828451_m

Je smart-tv gluurt met je mee: zo stop je het uploaden van screenshots en verkopen van privacygevoelige data

ANP-565456498

Nederland is helemaal klaar met de illegale protesten van drammende boeren

Loading