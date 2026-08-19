Noord-Korea niet onder de indruk van geste Trump

SEOUL (ANP/RTR/AFP) - De inkorting van gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea laat Noord-Korea koud, zegt de invloedrijke zus van de leider van het land. De geste van de Amerikaanse president Donald Trump doet volgens Kim Yo-jong niets af aan de "vijandelijke" houding van de VS. Ze zegt ook niets te weten van contact tussen haar broer en Trump, waarop die laatste zinspeelde.

Zuid-Korea en de VS, oude bondgenoten, hebben de oefeningen van deze week naar eigen zeggen ongeveer gehalveerd in duur en flink teruggebracht in omvang. Trump besloot daartoe uit ontevredenheid over Zuid-Korea en om zijn verstandhouding met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet op het spel te zetten. Volgens de Wall Street Journal en andere Amerikaanse media hoopt hij op een ontmoeting met Kim.

Kim Yo-jong wil aan de "plotselinge" afschaling geen woorden vuil maken, zegt ze volgens staatsmedium KCNA. "We vinden dat volstrekt oninteressant."