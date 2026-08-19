ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stoffer vindt dat kabinet laat met begrotingsgesprekken begint

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 16:04
anp190826154 1
DEN HAAG (ANP) - SGP-leider Chris Stoffer vindt dat het kabinet al voor de zomer met gesprekken over de begroting had moeten beginnen. "Dat had ik wel verwacht, ja", zei hij voorafgaand aan zijn eigen gesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA).
"Ik denk dat je beter goed voorbereid kunt zijn, dan dat je het op het moment van het examen laat aankomen", aldus Stoffer. "De druk voor het kabinet wordt steeds hoger, maar misschien denkt het kabinet dat onder druk alles vloeibaar wordt."
Stoffer zegt bereid te zijn het kabinet te steunen, maar alleen als ook aan zijn eisen wordt voldaan. De voorwaarden van de SGP liggen vooral op medisch-ethische onderwerpen ver van wat regeringspartij D66 wil.
Voorlopig trekt de SGP in de gesprekken samen op met JA21. Die twee partijen waren hier al voor de zomer over in gesprek gegaan. "Maar we hoeven niet per se aan elkaar vast te houden; we zijn twee aparte partijen."
loading

POPULAIR NIEUWS

Doorbraak-maakt-goud-uit-lood-TW_nl

Wetenschappers maken per ongeluk goud van lood

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

c6caf1a3-9f42-4fad-b03f-f512b7996029

In de Randstad woon je krapper dan in de rest van Nederland

generated-image

Russen halen miljarden van banken: Angst groeit dat Poetin het anders inpikt.

320828451_m

Je smart-tv gluurt met je mee: zo stop je het uploaden van screenshots en verkopen van privacygevoelige data

ANP-565456498

Nederland is helemaal klaar met de illegale protesten van drammende boeren

Loading