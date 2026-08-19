Stoffer vindt dat kabinet laat met begrotingsgesprekken begint

DEN HAAG (ANP) - SGP-leider Chris Stoffer vindt dat het kabinet al voor de zomer met gesprekken over de begroting had moeten beginnen. "Dat had ik wel verwacht, ja", zei hij voorafgaand aan zijn eigen gesprek met premier Rob Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA).

"Ik denk dat je beter goed voorbereid kunt zijn, dan dat je het op het moment van het examen laat aankomen", aldus Stoffer. "De druk voor het kabinet wordt steeds hoger, maar misschien denkt het kabinet dat onder druk alles vloeibaar wordt."

Stoffer zegt bereid te zijn het kabinet te steunen, maar alleen als ook aan zijn eisen wordt voldaan. De voorwaarden van de SGP liggen vooral op medisch-ethische onderwerpen ver van wat regeringspartij D66 wil.

Voorlopig trekt de SGP in de gesprekken samen op met JA21. Die twee partijen waren hier al voor de zomer over in gesprek gegaan. "Maar we hoeven niet per se aan elkaar vast te houden; we zijn twee aparte partijen."