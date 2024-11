Noorden ontstemd over uitblijven besluit Lely- en Nedersaksenlijn

ASSEN (ANP) - De noordelijke provincies zijn niet te spreken over het uitblijven van een besluit over verdere ontwikkelingen van de Lelylijn en de Nedersaksenlijn. Vorige week was daar overleg over met het Rijk, maar volgens staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer) is de tijd "nog niet rijp" om verder te gaan met beide projecten.

Volgens de regio wordt er geen gevolg gegeven aan "de mooie woorden in het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma van dit kabinet", waarin beide trajecten zijn opgenomen. "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet nu zelfs de volgende stap voor onderzoeken niet kan zetten", reageert de Groningse commissaris van de Koning René Paas. "Uitstel is voor niemand zinvol, niet voor de regio en al helemaal niet voor een toekomstbestendig Nederland."

De kosten van de aanleg van de spoorlijnen gaan in de miljarden lopen. Enerzijds is volgens Jansen duidelijk dat beide spoorlijnen van grote meerwaarde kunnen zijn voor Noordelijk Nederland. "Anderzijds is er op dit moment geen zicht op de financiële middelen die nodig zijn voor deze projecten."

Meerdere provincies hebben onlangs al aangegeven 15 miljoen euro te willen bijdragen aan verdere voorbereidingen van de Lely- en de Nedersaksenlijn.