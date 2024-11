Trump kiest Mike Waltz als nationale veiligheidsadviseur

WASHINGTON (ANP) - Aankomend president Donald Trump heeft opnieuw een toppositie in zijn volgende regering gevuld. Hij liet op zijn platform Truth Social weten dat Republikeins parlementslid Mike Waltz uit Florida wordt aangesteld als zijn nationale veiligheidsadviseur. "Mike is een uitgesproken voorvechter van mijn America First-agenda en zal een geweldige voorvechter zijn van ons uitgangspunt om vrede door kracht na te streven."

De nationale veiligheidsadviseur geldt als topadviseur van de president op veiligheidsgebied. De naam van oud-militair Waltz ging al rond. Hij zat volgens omroep NPR tientallen jaren in het leger en de Nationale Garde en is uitgezonden naar Afghanistan, het Midden-Oosten en Afrika. De politicus presenteert zich als de eerste groene baret in het Congres, een verwijzing naar speciale eenheden van het leger.

Waltz staat in het Congres bekend als uitgesproken kritisch over China. Hij heeft zich ingezet voor wetgeving om de VS minder afhankelijk te maken van de import van grondstoffen uit China en om Chinese spionage te voorkomen op Amerikaanse universiteiten.