Noorderlicht mogelijk te zien in Nederland

DE BILT (ANP) - In Nederland is woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag misschien het noorderlicht te zien. Door uitbarstingen op de zon vliegen geladen deeltjes richting de aarde. Als die aankomen bij het magneetveld rond de aarde ontstaat het kleurrijke verschijnsel. Het KNMI stuurt weerballonnen de lucht in om op grote hoogte metingen te doen.

Volgens het weerinstituut waren er in de afgelopen dagen meerdere uitbarstingen op de zon. Die leidden tot "een zeldzaam sterke toename in de kosmische straling". De deeltjeswolk die de zon dinsdag wegslingerde, was de krachtigste uitbarsting. Die komt woensdag bij de aarde aan. Volgens het KNMI is het niet zeker wanneer dat precies gebeurt en hoe fel het noorderlicht wordt.

De aurora borealis is meestal te zien bij de poolcirkel, bijvoorbeeld in Scandinavië. Af en toe komt het noorderlicht ook zuidelijker, tot bij Nederland. Door lichtvervuiling is het moeilijk te zien in stedelijke gebieden.