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Noordzee nog nooit zo warm in midden juli

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 17:28
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DE BILT (ANP) - De Noordzee is uitzonderlijk warm. Woensdagochtend om 08.00 uur was het zeewater bij een KNMI-meetstation voor de Zuid-Hollandse kust 20,4 graden Celsius, een record voor de tijd van het jaar. Voor de zee geldt sinds 24 mei een hittegolf.
Omdat het weer boven Nederland nu onder invloed is van een hogedrukgebied, leidt de warme zee nog niet tot wolkenvorming, zegt een KNMI-woordvoerder. In het najaar kan een warme zee voor heftigere regenbuien zorgen.
De Noordzee is sinds de jaren tachtig ongeveer een halve graad Celsius per decennium opgewarmd. Meer dan 90 procent van de extra hitte die wereldwijd door het broeikaseffect wordt vastgehouden, wordt opgenomen door zeeën en oceanen.
De opwarming zorgt voor een verschuiving van het leven in de zee. Zeedieren die normaal in zuidelijker en warmer water leven, komen naar Nederland; vissen die van kouder water houden, zoals haring, trekken noordwaarts.
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